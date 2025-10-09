«Газпром» приступил к реализации проекта строительства газопровода «Волхов-Мурманск»

«Газпром» начал практическую реализацию проекта строительства магистрального газопровода «Волхов-Мурманск». Об этом компания сообщила после подписания пятилетней программы развития газоснабжения Мурманской области на 2026-2030 годы.

Согласно программе, от магистрального газопровода компания спроектирует и построит газопроводы-отводы с газораспределительными станциями, а также межпоселковые и внутрипоселковые газопроводы.

Проект реализуется после поручения президента РФ Владимира Путина, данного по итогам мартовской поездки в Мурманск. Срок завершения строительства и ввода газопровода в эксплуатацию установлен до 2030 года.

Магистраль протяженностью более тысячи километров будет построена из труб диаметром 1400 мм и рассчитана на рабочее давление 11,8 МПа. На территории Карелии планируется строительство нескольких газораспределительных станций.

Также в четверг стало известно, что Россия и Казахстан начали разработку нового магистрального газопровода.