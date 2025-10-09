Миллер: добыча газа на шельфе будет важной ролью России

Будущее газовой добычи заключается в разработке новых шельфовых месторождений, а Россия будет играть в этом важную роль, поскольку запасы газа в российской Арктике составляют 87 трлн кубометров.

Об этом заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер в рамках Петербургского международного газового форума.

"Мы сейчас говорим, подчеркиваю, о российской Арктике. Не об Арктике вообще, а о российской Арктике. Так вот, в российской Арктике, уважаемые сослуживцы, друзья, коллеги, находится в настоящее время под землей 87 трлн куб. м газа", - сказал он.

По словам Миллера, будущее газовой добычи - это шельфовые месторождения.