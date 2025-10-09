В одной стране решили арестовать активы Google в пользу России

Суд в Южно-Африканской Республике (ЮАР) исполнит решение России о взыскании с корпорации Google 10 миллиардов рублей.

О том, что в одной стране решили арестовать активы компании в пользу РФ, передают «Ведомости».

«Верховный суд Южно-Африканской Республики (ЮАР) принял первое решение в поддержку исполнения московского арбитража в пользу российской "дочки" Google по делу о банкротстве. (...) По итогам слушаний был вынесен приказ о наложении ареста на все активы Google International LLC, находящиеся в юрисдикции страны», — говорится в сообщении.

Ордер уже был опубликован и направлен шерифу для исполнения.

Отмечается, что также же заявления с просьбой исполнить решение России в отношении Google были направлены в суды десятка юрисдикций в Африке, Азии и Европе.