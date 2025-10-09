Google инвестирует миллиарды в строительство центра обработки данных в Индии

Американская корпорация Google инвестирует $10 млрд на возведение крупнейшего в Индии центра обработки и облачного хранения данных с использованием искусственного интеллекта. Об этом сообщает издание The Economic Times.

Инвестиции станут одними из крупнейших прямых иностранных капиталовложений в цифровую инфраструктуру Индии. Три масштабных комплекса центра общей мощностью в 1 гигаватт планируется построить к июлю 2028 года в районе города Вишакхапатнам в юго-восточном штате Андхра-Прадеш. Проект получил одобрение его правительства, которое рассчитывает, что центр позволит в перспективе создать в штате 1,8 млн новых рабочих мест и в будущем превратить Вишакхапатнам в "город ИИ" - глобальный центр искусственного интеллекта, облачных технологий и аналитики данных.

"Этот проект закрепляет лидерство Андхра-Прадеш в привлечении дорогостоящих инвестиций в технологические сферы и ускоряет переход штата к цифровой экономике на базе искусственного интеллекта", - заявил главный министр Андхра-Прадеша Н. Чандрабабу Найду.

Правительство надеется, что центр обработки данных будет способствовать развитию энергетики, средств телекоммуникации, применению оптоволоконной связи, а также развитию транспортной сети в штате.

Центр обработки данных Google в Вишакхапатнаме будет интегрирован с возобновляемыми источниками энергии и войдет в запланированный к созданию в Андхра-Прадеш кластер новейших технологий с применением ИИ. По замыслу индийского правительства, кластер должен стать крупнейшим в Южной Азии и являться частью первого в Индии международного центра инфраструктуры искусственного интеллекта.