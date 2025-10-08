В Сбере отметили важность правильного регулирования продуктов необанков

Сбер тоже предлагает нефинансовые сервисы в приложении СберБанк Онлайн, которым каждый месяц пользуется более 84 миллиона человек, сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Тарас Скворцов на сессии «Банки будущего» форума «Финополис», на которой обсуждались перспективы необанков, созданных маркетплейсами, и классических банков, а также потенциальные выгоды потребителя от их конкуренции.

«Финансовые сервисы проистекают из конкретных потребностей людей. Человек берет кредит, чтобы что-то купить, отремонтировать, отдохнуть и так далее. Вклад открывает, чтобы накопить. Любой денежный перевод тоже закрывает определенную потребность. Поэтому в приложение СберБанк Онлайн мы интегрируем и нефинансовые сервисы, которые тесно связаны с финансами. Это покупка билетов, бронирование отелей, заказ продуктов, заправка авто, поиск музыки и прочее», — пояснил топ-менеджер Сбера.

По его словам, сейчас это делать проще, чем раньше, в связи с активным развитием генеративного искусственного интеллекта, ИИ-агентов и интеграции через API. При этом в мире уже есть сервисы, которые позволяют совершать покупки прямо в чат-боте нейросети.

Что касается необанков, здесь важно правильно регулировать их продукты, считает Тарас Скворцов. Если рассрочка по факту является кредитом, то ее нужно регулировать соответствующим образом. Еще один аспект — привлечение клиентов.

«Для классического банка самый сложный этап — набор клиентской базы. Это очень дорого и трудно. Необанки быстро прошли этот путь за счет ценовой дискриминации по принципу оплаты. Если оплачивать товар на маркетплейсе картой необанка этого маркетплейса, то такой товар для покупателя становится дешевле, чем при оплате картой любого другого банка. Думаю, регулятор должен обратить на это внимание», — заявил он.

Как также отметил Скворцов, классические банки во всем мире зарабатывают в основном на управлении рисками. Они принимают на себя огромные риски: процентные, кредитные, валютные, модельные и другие. А необанки пока только начинают проходить эту стадию.