Сбер назвал число своих клиентов

Число клиентов Сбербанка составляет 111 млн человек, подавляющее большинство из них пользуются цифровыми сервисами банка. Об этом в рамках форума инновационных финансовых технологий "Финополис-2025" сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Тарас Скворцов.

"У нас количество клиентов Сбера порядка 111 млн человек. Часть из них не заходит ежемесячно в приложение, но зато 108 млн клиентов ежемесячно используют Сбер ID для того, чтобы заходить в другие приложения", - сказал он.

При этом Скворцов отметил, что 87 млн клиентов банка ежемесячно заходят в приложение "Сбербанк онлайн".

ТАСС выступает генеральным информационным партнером "Финополиса-2025".