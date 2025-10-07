На портале «Рамблер» стартовал новый раздел о кибербезопасности

Полезный контент поможет защитить себя от интернет-мошенников.

Портал «Рамблер» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) запустил новый раздел «Защита» совместно со стратегическим партнером – Сбером. Рубрика рассказывает о том, как обезопасить свои деньги и личные данные в условиях стремительно растущих рисков цифрового мошенничества.

Главная цель рубрики – научить читателей распознавать попытки обмана и дать простые алгоритмы действий для защиты от мошенников. Материалы написаны понятным языком, тексты дополнены наглядными описаниями схем злоумышленников и чек-листами для противодействия, что делает их полезными как для людей старшего возраста, так и для продвинутой аудитории.

В разделе для читателей доступны:

реальные истории и разбор кейсов – от звонков, когда вынуждают перевести сбережения на якобы «безопасный счет» до поддельных сайтов и фальшивых инвестиций, с интервью тех, кто вовремя распознал уловки аферистов и смог защитить себя или близких;

инструкции и практические советы – что делать, если позвонили мошенники, куда обращаться, как создать надежные пароли и защитить смартфоны, планшеты и компьютеры;

актуальные предупреждения – регулярные обзоры новых схем обмана, статистика и экспертные комментарии юристов, IT-специалистов и психологов;

виджеты, чтобы подключить защитные сервисы и проверить уровень своей цифровой безопасности.

Анна Иванова, директор департамента контента и технологий Rambler&Co, исполнительный директор портала «Рамблер»:

«Мы видим, что уровень цифрового мошенничества растёт, а схемы становятся всё более нативными и изощрёнными. Мы решили помочь нашим читателям защититься от злоумышленников и создали для этого специальную рубрику, для проработки которой в том числе привлекли экспертов по кибербезопасности Сбера. Новый раздел “Защита” на “Рамблере” — это конкретные инструкции, простые чек-листы и реальные истории, которые помогут каждому чувствовать себя увереннее и безопаснее в цифровой среде».

Среди первых материалов раздела «Защита» – обзор доступных инструментов, которые помогают блокировать звонки злоумышленников, не устанавливать вредоносные приложения и не использовать поддельные сайты и сервисы, а также реальные истории и схемы обмана пожилых пользователей через фейковые сообщения якобы о взломе Госуслуг. Читатели узнают, какие приёмы чаще всего используют мошенники и как вовремя распознать угрозу.