Wildberries разрешил открывать ПВЗ в частных домах

Маркетплейс Wildberries разрешил открывать пункты выдачи заказов (ПВЗ) в частных домах, сообщила пресс-служба компании.

«С 7 октября у партнеров компании РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) появилась возможность открывать пункты выдачи заказов Wildberries в частных домах», – говорится в материале.

Как уточняется, открыть пункт выдачи можно в любом частном доме в населенных пунктах, деревнях и поселках с населением не более 5 тыс. жителей. При этом жилой дом не должен находиться в садоводческом некоммерческом товариществе (СНТ).

В помещении должно быть место для хранения и выдачи заказов. Кроме того, понадобятся стол для выдачи заказов, одна камера видеонаблюдения, смартфон, планшет или ноутбук для работы.