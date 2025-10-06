«Лента» заявила о прекращении сотрудничества с производителем Vanish и Calgon

Ритейлер «Лента» прекратила сотрудничество с производителем Reckitt, которое включает марки Vanish, Tiret, Air Wick, Calgon.

Причина расторжения договора – расхождения в понимании экономической целесообразности, сообщает РИА «Новости».

«Группа «Лента» считает условия, на которых настаивает производитель, непрозрачными и не обеспечивающими стабильно низкую цену на полке при целесообразной доходности для ритейлера», - отмечено в информации компании.

Речь идет о модели net-net, которая предполагает отказ от бонусов, выплачиваемых торговой сети поставщиком. Ритейлер отмечает, что многомесячные переговоры и попытки достичь компромисса не привели к конценсусу.

«Предлагаемые поставщиком условия вынуждают торговую сеть работать с отрицательной наценкой до минус 20%, чтобы обеспечить рыночную цену для покупателя и ожидать компенсации затрат через бонусы», - сообщила компания.

Подчеркивается, что будет произведена замена на аналогичные по качеству российские товары.

