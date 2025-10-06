Bloomberg: ЮАР случайно впустила самолет подсанкционного российского перевозчика

Южно-Африканская Республика случайно выдала разрешение на полёт самолёта российского перевозчика «Абакан Эир», который находится под санкциями Соединённых Штатов. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Южная Африка выдала разрешение на полёты российскому авиаперевозчику, находящемуся под санкциями США, заявив, что не знала о том, что компания внесена в чёрный список», — говорится в материале.

Отмечается, что находящийся под санкциями Ил-76 приземлился 2 октября в аэропорту Апингтона. После борт заправился в воздушной гавани Лансерия под Йоханнесбургом и вылетел в Сомали.

Представитель министерства транспорта ЮАР Коллен Мсиби заявил, что ни одна страна не сообщила республике о том, что перевозчик находится под санкциями.

Ранее стало известно, что США запретили белорусской авиакомпании «Белавиа» летать на американских Boeing в Россию.