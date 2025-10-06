Bloomberg: ЮАР случайно впустила самолет подсанкционного российского перевозчика

Bloomberg: ЮАР случайно впустила самолёт подсанкционного российского перевозчика
Южно-Африканская Республика случайно выдала разрешение на полёт самолёта российского перевозчика «Абакан Эир», который находится под санкциями Соединённых Штатов. Об этом пишет агентство Bloomberg.
Отмечается, что находящийся под санкциями Ил-76 приземлился 2 октября в аэропорту Апингтона. После борт заправился в воздушной гавани Лансерия под Йоханнесбургом и вылетел в Сомали.
Представитель министерства транспорта ЮАР Коллен Мсиби заявил, что ни одна страна не сообщила республике о том, что перевозчик находится под санкциями.
Ранее стало известно, что США запретили белорусской авиакомпании «Белавиа» летать на американских Boeing в Россию.