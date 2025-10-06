Предприниматели получили более 15 млрд рублей льготных микрозаймов

Почти 6 тысяч предпринимателей по итогам трех кварталов 2025 года получили льготное микрофинансирование через цифровую платформу МСП.РФ. Общая сумма превысила 15,3 млрд рублей, в сентябре объем выдач достиг 250 млн рублей в день - это абсолютный максимум за все время работы сервиса, рассказали в Корпорации МСП. Средний размер микрозайма составил 2,6 млн рублей при среднем сроке кредитования 2,5 года.

Наибольший объем выданных микрозаймов пришелся на Краснодарский край (1,9 млрд рублей), Удмуртскую Республику (1 млрд рублей) и Ростовскую область (934,8 млн рублей). Чаще других микрофинансирование используют предприниматели из сфер услуг (25%), торговли (23%) и промышленного производства (18%). Полученные деньги они направляют на различные цели - от пополнения оборотных средств до модернизации и расширения производства.

Средневзвешенная процентная ставка по микрозаймам составила 8,7%, это в 2-3 раза ниже ставок по банковским кредитам. Через МСП.РФ сегодня предоставляется более 40% всех микрозаймов государственных микрофинансовых организаций.

"За счет цифровизации процесс стал более понятным и прозрачным для бизнеса, а стандартизация позволила снизить нагрузку на регионы. В частности, для получения льготных микрозаймов определен единый сокращенный пакет документов и срок рассмотрения заявки, а потенциальный заемщик автоматически проверяется на стоп-факторы с использованием данных цифрового профиля предпринимателя на платформе", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Он добавил, что наряду с микрофинансированием бизнесу в режиме одного окна доступны возможности региональных гарантийных организаций (РГО), которые также интегрированы в единую цифровую среду.