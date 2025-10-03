Стало известно, кому ЕС готовится передать активы Дерипаски

Евросоюз рассмотрит возможность разморозки акций российского бизнесмена Олега Дерипаски в строительной компании Strabag на сумму 2 млрд евро для передачи австрийскому Raiffeisen Bank. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

В Raiffeisen в июле сообщили, что на вклад российского подразделения в результаты всей банковской группы Raiffeisen Bank International существенно повлияло решение российского суда о возмещении ущерба компании "Распериа трейдинг лимитед". В мае ЦБ РФ снял со счета российской "дочки" австрийского банка сумму, эквивалентную 1,87 млрд евро, и перевел ее "Распериа". По информации источников Financial Times, разморозка и передача активов Дерипаски австрийскому Raiffeisen Bank будут осуществлены с целью "компенсировать" это решение российского суда.

Газета уточняет, что положение о разморозке активов Дерипаски, предложенное Австрией, уже внесено в проект ЕС по санкциям против России.