Wildberries прокомментировала претензии ФАС к правилам для продавцов

Компания Wildberries доработает внутренние правила для продавцов из-за претензий экспертного совета Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Об этом рассказали в пресс-службе маркетплейса.

«Wildberries как добросовестный участник рынка всегда следует рекомендациям ФАС России. По итогам заседания экспертного совета ФАС России компания примет меры для доработки своих механик в интересах продавцов и покупателей», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что маркетплейс уже отказался от механизма «Привлекательная цена», который был раскритикован ФАС, и подчеркнули, что фирма настроена на конструктивный диалог.

2 октября на заседании экспертного совета ФАС были раскритикованы нововведения WB «Привлекательная цена» и «Конструктор тарифов».

Первый инструмент подвергли критике за то, что он, по мнению антимонопольной службы, принуждал продавцов сбывать продукцию не по своим ценам, а по тем, которые устанавливал маркетплейс. Второй же раскритиковали за предоставление услуг, от которых невозможно отказаться ранее определенного срока, даже при условии, что продавец перестал в них нуждаться.