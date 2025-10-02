Тверской суд Москвы по иску Генеральной прокуратуры России изъял имущество владельцев бренда «Кириешки» и «Яшкино» Николая и Дениса Штенгеловых и компании «Кондитерус Ком». Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что имущество было изъято в пользу государства.

Представители Дениса Штенгелова планируют обжаловать решение Тверского районного суда об изъятии имущества, а также решение о признании активов его и его отца Николая экстремистским объединением. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

До этого сообщалось, что тверской суд Москвы признал экстремистским объединением владельцев брендов «Яшкино» и «Кириешки» Николая и Дениса Штенгеловых, их имущество обращено в доход государства.

Суд изъял имущество владельцев бренда «Кириешки» и «Яшкино»

В конце августа в Тверской районный суд Москвы поступило исковое заявление от Генеральной прокуратуры РФ с требованием признать гражданина Украины Николая Штенгелова и его сына Дениса (гражданина Австралии) экстремистским объединением. В рамках этого же иска Генпрокуратура добивается конфискации акций группы компаний «КДВ» в пользу государства.