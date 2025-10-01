Ozon не отсрочил новые правила возврата товаров

Руководство маркетплейса Ozon на встрече с продавцами 30 сентября пообещало отсрочить до 15 октября принудительный перевод возвратов товаров, реализуемых по схеме FBS (со склада продавца), на свои склады. Однако уже на следующий день маркетплейс объявил о запуске этих изменений с 1 октября, как и было запланировано ранее, пишут «Ведомости».

Как рассказал изданию один из продавцов, присутствовавших на встрече, а также подтвердил представитель Ассоциации участников рынка электронной торговли (АУРЭК), организовавшей мероприятие. Еще один участник встречи уточнил, что вопрос полной отмены новых правил возврата на обсуждении не поднимался.

Проведение встречи подтвердил представитель маркетплейса. Он отметил, что мероприятие было закрытым, чтобы в диалоге с партнерами собрать возражения и рассмотреть различные варианты их разрешения.

По его словам, детально обсуждать содержание неуместно, поскольку важно сохранять возможность прямого общения с предпринимателями и совместно решать проблемные вопросы.

Ранее сообщалось, что Ozon объявил об очередном повышении тарифов для продавцов на площадке. Это затронет широкий круг категорий, включая одежду и товары для дома. Изменения начнутся с 7 октября. В частности, на 1 процент увеличится тариф на продажу товаров для дома при размещении на складах Ozon.