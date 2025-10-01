В самолетах авиакомпании «Аэрофлот» появится интернет

Генеральный директор «Аэрофлота» Сергей Александровский в рамках форума «Цифровая транспортация» сообщил о планах по оснащению самолетов авиакомпании доступом в интернет. Соответствующий проект уже находится в разработке.

Как пояснил глава авиакомпании, авиационная отрасль имеет более строгие требования к безопасности и сертификации по сравнению с наземными технологиями. Это влияет на сроки внедрения новых решений.

Ранее заместитель генерального директора компании «Бюро 1440» Дмитрий Агафонов сообщал, что российские пассажиры смогут начать пользоваться интернетом на борту самолётов уже к 2027−2028 годам. По его словам, сервис появится примерно через полгода после завершения развёртывания низкоорбитальной спутниковой группировки компании. Её планируют полностью развернуть в 2027 году.