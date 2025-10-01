Белоруссия заключила соглашение со Сбером о развитии ИИ и госуслуг

Сбер и министерство связи и информатизации Белоруссии заключили меморандум о сотрудничестве в сфере цифрового развития. Подписи под документом в рамках Moscow Startup Summit поставили первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин и министр связи и информатизации Белоруссии Кирилл Залесский.

Отмечается, что соглашение предусматривает совместную работу по приоритетным направлениям — в области ИИ и машинного обучения, цифровизации государственных услуг, а также поддержки малого и среднего бизнеса через цифровые платформы.

Также стороны договорились развивать сотрудничество в сфере регуляторных инициатив, запускать образовательные и исследовательские программы, а также содействовать установлению прямых деловых контактов между организациями России и Белоруссии.

«Совместная работа Сбера и министерства связи и информатизации Белоруссии, двусторонние исследовательские и образовательные программы помогут создать передовые AI-решения для бизнеса и государства», — отметил Ведяхин.

По его словам, меморандум станет инвестицией в будущее технологических отраслей двух стран.

В свою очередь, Залесский подчеркнул, что цифровизация и развитие искусственного интеллекта являются стратегическими приоритетами Белоруссии. Он выразил уверенность, что двустороннее сотрудничество позволит эффективно обмениваться практиками и внедрять инновации.