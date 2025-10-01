Intel подтвердила планы строительства завода в Огайо несмотря на задержки

Intel подтвердила, что остаётся приверженной своим планам по строительству крупного завода по производству чипов в Огайо. Это заявление последовало после того, как сенатор-республиканец Берни Морено потребовал разъяснений по поводу задержек в реализации многомиллиардного проекта.

© Ferra.ru

Ранее сенатор направил письмо генеральному директору Intel Лип-Бу Тану с просьбой обновить график строительства завода за пределами Колумбуса. Первоначально планировалось открыть объект в 2025 году, однако теперь запуск перенесён как минимум на 2030 год. Морено также потребовал оценить экономический эффект для штата от задержки и предоставил компании десять дней для ответа.

В ответ Intel заявила, что продолжает работу с местными органами власти и законодательными представителями штата Огайо. Проект под названием Ohio One остаётся частью долгосрочных планов компании по расширению передового производства на территории США. В компании подчеркнули, что график строительства может корректироваться в зависимости от спроса клиентов.