Starbucks зарегистрировал новый товарный знак в России

Американская сеть кофеен Starbucks зарегистрировала новый товарный знак в Роспатенте. При этом, компания официально ушла из России в 2022 году. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на сервис проверки контрагентов Rusprofile.

Отмечается, что Starbucks зарегистрировал новый товарный знак под своим логотипом. Согласно документу, под ним можно будет продавать еду и напитки, в том числе с доставкой. Исключительные права на знак действительны до мая 2034 года.

«Бренд можно будет использовать для следующих товаров и услуг: услуги ресторанов, кафе, кафетериев, закусочных, кофе-баров, чайных баров, чайных домиков и ресторанов с едой на вынос; услуги баров; услуги кейтеринга; услуги по приготовлению пищи и напитков; услуги предоставления напитков на договорной основе; услуги ресторанов с программой лояльности, предоставляющей привилегии постоянным клиентам», — рассказали в Rusprofile.

Ранее Starbucks объявил о закрытии 400 кофеен и сокращении персонала.