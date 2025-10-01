Raiffeisen Bank не смог продать долю в российском бизнесе

Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI, владеет российским Райффайзенбанком) не смогла договориться о продаже доли в российском бизнесе, переговоры продолжаются.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

"RBI ведет переговоры о продаже своей российской дочерней компании", - приводит агентство комментарий представителя группы.

Он добавил, что RBI не может назвать точные сроки завершения обсуждений, "поскольку необходимо получить множество разрешений от регулирующих органов".

В мае председатель правления Raiffeisen Bank International Йоханн Штробль заявлял, что банковская группа ведет переговоры о продаже своего бизнеса в России с несколькими заинтересованными сторонами.

Raiffeisenbank Russia работает в России с 1996 года и является дочерней структурой RBI - одной из крупнейших австрийских банковских групп. Руководство RBI неоднократно заявляло, что планирует продать российский бизнес или выделить его из состава группы. При этом конкретные сроки неизвестны. Процесс сопряжен с множеством бюрократических процедур и выдачей разрешений от регуляторов.