Европейский банк начал сворачивать бизнес в России

Один из последних европейских банков, работающих в стране, перестал принимать новых корпоративных клиентов.

С 1 октября финансовое учреждение сразу в три раза повысило ежемесячную плату за обслуживание. С 4900–6900 рублей она выросла до 15-20 тысяч рублей. С 1 декабря произойдёт второй этап повышения тарифов — уже до 30-40 тысяч рублей в месяц. Для физических лиц банк «Юникредит» ранее приостановил перевыпуск кредитных карт и исходящие переводы в долларах США.

После начала специальной военной операции UniCredit, как и другие западные банки, объявил о планах избавиться от российского бизнеса. Продать «дочки» удалось немногим финансовым учреждениям: французской группе Societe Generale, нидерландскому ING и американскому Goldman Sachs.