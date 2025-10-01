Российский бренд детской одежды начал закрывать магазины

Российская сеть детской одежды Pelican активно закрывает свои магазины по всей стране. Уже известно о закрытии торговых точек в Брянске, Смоленске и других городах, сообщает портал Shopper’s.

Не осталось филиалов этой сети и в Москве. К концу 2025 года планируется закрытие всех магазинов с переходом на онлайн-продажи через маркетплейсы.

Бренду Pelican более 20 лет. Ранее ретейлер сообщал о наличии 60 магазинов в 39 городах России. Продукция также доступна на площадках Wildberries, Ozon и на сайте «Детского мира». Последние три года компания испытывает финансовые трудности.

В настоящее время многие ретейлеры детских товаров сталкиваются с проблемами. Сеть Loloclo находится на грани банкротства, а Motherbear планирует сократить свои объемы на треть.