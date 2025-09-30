Google LLC отказался от своих требований к российским телеканалам

Компания Google LLC отозвала свои требования о запрете российским средствам массовой информации обращаться в иностранные суды с исками о признании и исполнении решений российских судов о взыскании с компаний группы Google сумм судебной неустойки. Об этом сообщила газета «Ведомости».

Cоглашение об урегулировании спора 29 сентября утвердил Окружной суд Северного округа Калифорнии. Эта победа стала первой по кейсам «СМИ против Google» в суде США.

Соглашение подтверждает, что у компании Google не было оснований для обращения в американский суд, поскольку изначально российские СМИ указывали на отсутствие у него соответствующей юрисдикции. Об этом заявил партнер адвокатского бюро Art De Lex, представляющего интересы российских телеканалов, Артур Зурабян. По его словам, принятое решение можно считать абсолютно беспрецедентным.

Согласно опубликованному решению, отказ Google от требований в отношении телеканала «Спас» вступает в силу сразу. Что касается RT, то он начнет действовать только после получения лицензии OFAC (Офиса по контролю за иностранными активами Минфина США), так как канал находится под американскими санкциями.