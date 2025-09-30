Опубликован рейтинг самых убыточных компаний России в 2025 году

Forbes опубликовал рейтинг самых убыточных компаний России по итогам 2024 года. В рейтинге семь новых участников, и новый лидер — производитель электронных компонентов «Ангстрем». Убыток предприятия достиг почти 240 миллиардов ₽.

Второе место занял банк «Траст». В 2014 году его отправили на финансовую санацию, с 2017 года банк ежегодно фиксирует убытки. В 2021 году убыток «Траста» составил 94,3 миллиарда ₽, после чего банк перестал публиковать отчетность. В 2024 году убыток вырос до 130,7 миллиарда ₽.

«Судя по балансу за первое полугодие 2025 года, накопленные убытки за все годы уже и вовсе приближаются к 1 триллиону ₽», — отмечают аналитики издания.

Топ-10 самых убыточных компаний в 2025 году:

«Ангстрем» (электроника) — 236,3 миллиарда ₽ убытка в 2024 году; Банк «Траст» (финансы) — 130,7 миллиарда ₽; «Россети» (электроэнергетика) — 116,9 миллиарда ₽; «Московский метрополитен» (транспорт) — 107,7 миллиарда ₽; VK (интернет) — 94,9 миллиарда ₽; «Русгидро» (электроэнергетика) — 61,2 миллиарда ₽; Ozon (торговля) — 59,4 миллиарда ₽; «ГК Ариант» (сельское хозяйство) — 46 миллиардов ₽; «Ильский НПЗ» (нефть и газ) — 38,3 миллиарда ₽; «Мечел» (черная металлургия) — 36,3 миллиарда ₽.

В список включены компании, которые зарегистрированы в России, либо российским акционерам принадлежат 50% и более акций, а бизнес компании связан с Россией. В рейтинг не вошли инвестиционные фонды и холдинги, например «Интеррос», АФК «Система» и «Ростех», а также промежуточные компании-акционеры.

В качестве источников данных рассматривались только опубликованная компаниями финансовая и бухгалтерская отчетность за 2024 год, а также данные ФНС России и Росстата, представленные в системе СПАРК.