Компании Маска столкнулись с массовым уходом руководителей

В компаниях Илона Маска за последний год резко выросла текучесть руководящего состава, особенно среди ключевых специалистов в области искусственного интеллекта и робототехники, пишет Financial Times.

Компании Илона Маска столкнулись с заметным оттоком топ-менеджеров, сообщает Financial Times.

Причинами ухода называются профессиональное выгорание и несогласие с политическими взглядами Маска. Газета отмечает: «За последний год предприятия Маска столкнулись с волной увольнений руководителей высшего звена, поскольку неустанные требования миллиардера и его политическая активность привели к ускорению текучести этих кадров», отмечает ТАСС.

Среди наиболее заметных уходов – ключевые сотрудники отдела продаж электромобилей Tesla в США, специалисты по производству аккумуляторов и силовых агрегатов, сотрудники отдела по связям с общественностью и директор по информационным технологиям. Свои посты также оставили ведущие инженеры по проектам антропоморфных роботов Optimus и искусственного интеллекта, которые Маск считал определяющими для будущего развития Tesla.

Особенно масштабным оказался отток топ-менеджеров в стартапе xAI, основанном Маском в 2023 году для разработки искусственного интеллекта и объединенном с соцсетью X. В течение недели компанию покинули финансовый директор и главный юрисконсульт.

Как писала газета ВЗГЛЯД, после резкого ухудшения отношений Дональда Трампа с Илоном Маском летом 2025 года руководители Meta и OpenAI начали искать пути сближения с президентом США.

Администрация Трампа предложила работу бывшим служащим, уволенным из-за реформ департамента государственной эффективности предпринимателя Маска.

Между тем стартап Маска назначил студента руководителем команды по обучению искусственного интеллекта Grok.