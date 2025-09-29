Альфа-банк обжаловал решение суда ЕС о санкциях

Альфа-банк подал апелляцию на решение суда Европейского союза в Люксембурге, который в июне оставил банк под санкциями ЕС. Как следует из публикации в Официальном журнале ЕС от 29 сентября, апелляция была подана 13 августа.

В апелляции Альфа-банк требует отменить решение суда первой инстанции и признать недействительными акты Совета ЕС от февраля 2023 года, сентября 2023 года и марта 2024 года, которыми банк был включен и сохранен в санкционных списках. Сейчас дело рассматривается под номером C-547/25 P.

Аргументы банка строятся на трех основаниях: нарушении права на защиту и судебную защиту, процессуальных нарушениях при принятии санкционных актов, а также на ошибочном применении критериев включения в список и нарушении принципа равного обращения и правовой определенности.

Банк также настаивает на том, что Совет ЕС должен возместить судебные расходы как по делу первой инстанции, так и по текущему разбирательству.

В феврале 2023 года Евросоюз включил Альфа-банк в санкционный список в рамках десятого пакета ограничительных мер против России. Вместе с ним под санкции попали Тинькофф и Росбанк. Меры предполагают заморозку активов в юрисдикции ЕС и запрет на проведение сделок с этими кредитными организациями.

Альфа-банк оспаривал эти решения, утверждая, что они нарушают его право собственности и свободу ведения бизнеса. В июне 2025 года суд ЕС отклонил иск банка, указав, что он входит в число системно значимых кредитных организаций в России и обеспечивает существенные доходы государству, что соответствует критериям для применения санкций. Суд также отказался рассматривать жалобы на отдельные регламенты и статьи, которые легли в основу санкционных решений.