Глава Apple рассказал, какими криптовалютами владеет

Глава Apple Тим Кук является держателем Bitcoin и Etherium

Генеральный директор Apple Тим Кук подтвердил свою личную заинтересованность в криптовалюте, сообщив о том, что владеет Bitcoin и Ethereum. Он охарактеризовал эти активы как разумную часть диверсифицированного инвестиционного портфеля, подчеркивая, что даже руководители крупных технологических компаний видят ценность в цифровых валютах. Об этом со ссылкой на короткое интервью Кука The New York Times сообщает издание PANews.

Тем не менее, Кук подчеркнул, что его личные инвестиции не отражают корпоративной политики Apple. В отличие от таких компаний, как Tesla и MicroStrategy, Apple не добавляла криптовалюты в свой баланс и не использует их в бизнес-операциях. Компания придерживается более консервативного подхода, сосредотачиваясь на стабильности и основных стратегиях, в то время как наблюдает за развитием блокчейн-технологий со стороны.

В своем заявлении Тим Кук отметил, что внимательно изучал крипторынок и следил за его развитием.

Эта публичная позиция имеет значение не только из-за статуса Кука, но и потому, что она придает легитимность владению криптовалютами среди обычных инвесторов. Хотя это не является корпоративным шагом Apple, оно отражает растущее признание личной приверженности цифровым активам среди влиятельных лидеров, пишет PANews.

В отличие от личных инвестиций Кука, сама компания Apple не предприняла никаких прямых шагов в криптоэкосистеме. Это резко контрастирует с действиями других технологических компаний, таких как Tesla, которая инвестировала в Bitcoin и временно принимала его в качестве оплаты, и MicroStrategy, ставшей заметным держателем Bitcoin. PayPal интегрировала криптовалютные услуги непосредственно в свою платежную платформу.