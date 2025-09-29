McDonald's может лишиться прав на ряд товарных знаков в России

Американская компания McDonald's в 2026-2027 годах может потерять право более чем на 10 товарных знаков в России, выяснил корреспондент ТАСС.

Так, в 2026 году истекает срок действия исключительного права на товарные знаки "Хэппи Мил", "МакНагетс", "Роял чизбургер", McNuggets, McDrive и "МакКантри", следует из данных Роспатента.

В 2027 году заканчиваются сроки у нескольких заявок с логотипом и названием компании, а также у товарных знакоы "МакМаффин", Big Mac, Mac Fries, McChicken и McDonald’s McCola.

Ранее сроки истекли и товарных знаков "Биг Мак" и "Большой Мак" (в 2025 году) и McCountry (в 2024 году).

McDonald's приостановил работу в России весной 2022 года.