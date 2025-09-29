В России начали закрываться колл-центры

Новые правила обязательной маркировки телефонных звонков от юридических лиц, которые вступили с 1 сентября в России, могут привести к массовому закрытию колл-центров из-за значительного удорожания стоимости звонков. Уже прекратили работу 18 колл-центров в Перми, Новосибирске, Томске и Владимире, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные ассоциации «Группа 7/89».

Ассоциация, объединяющая компании из 32 городов и отвечающая за 55% телефонных опросов в стране, обратилась к Владимиру Путину и Дмитрию Медведеву с просьбой пересмотреть ситуацию. Они предупреждают, что рост себестоимости звонков в 5−20 раз может негативно повлиять на сбор объективных данных о настроениях граждан перед выборами в Госдуму в 2026 году.

Так, Ассоциация предложила запретить взимать плату с социологических компаний за звонки продолжительностью менее трех секунд, что предусмотрено законом «О связи». Она также попросила не штрафовать социологические компании за опросы без согласия респондентов. Сам факт принятия звонка с маркировкой «опрос» предложили считать согласием.

В обращениях отмечается, что колл-центры помогают региональным отделениям партий формировать пул сторонников и внимание граждан к выборам. Так, опросы фиксируют отношение к повестке, инициативам и программам кандидатов. В прошлом году 46 компаний ассоциации совершили 5,7 млрд звонков, опрашивая население, утверждается в обращениях.

Ранее с жалобами на новые правила обращались и микрофинансовые организации, указывая на дополнительные затраты от 15 млн рублей и необходимость оптимизации бизнес-процессов, что опасно для клиентов.