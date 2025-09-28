Wildberries может стать новым владельцем сети «Рив Гош»

Новым владельцем парфюмерно-косметической сети «Рив Гош» может стать ООО РВБ, объединенная компания Wildberries & Russ. Об этом в воскресенье, 28 сентября, сообщили в издании «Коммерсант».

По словам собеседников издания, договоренность уже достигнута, согласование условий заняло несколько дней. Сумма сделки неизвестна, но аналитики рынка оценивают бизнес в пять-шесть миллиардов рублей.

— Для Wildberries приобретение сети — возможность закрепиться на рынке премиальной косметики. Ранее переговоры о покупке «Рив Гош» велись к «Севергрупп» Алексея Мордашова, — говорится в материале.

Российская предпринимательница и руководитель объединенной компании Wildberries и Russ Татьяна Ким вновь стала лидером в списке 20 богатейших женщин России по версии Forbes. По данным издания, капитал Ким составил 7,1 миллиарда долларов.

В августе текущего года Wildberries начал тестовый запуск витрины с квартирами в новостройках. Ким уверена, что в случае с такой непривычной категорией, как недвижимость, будущее — тоже за цифровыми платформами.