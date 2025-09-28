СМИ: в России приостановили лицензию у производителя водки «Воздух»

Росалкогольтабакконтроль (РАТК) 24 сентября приостановил действие лицензии на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции у компании «Великоустюгский ЛВЗ» (ВУЛВЗ), которая выпускает такие бренды, как «Воздух», «Вакцина», Mixtura и другие. Причиной стало наличие у предприятия налоговой задолженности, превышающей 300 тысяч рублей.

«Приостановление действия лицензии связано с наличием у лицензиата налоговой задолженности, превышающей установленный лимит», — заявили в РАТК.

Информацию приводит «Коммерсант».

АО «Великоустюгский ЛВЗ» основано в 1895 году и выпускает бренды «Воздух», «Вакцина», Mixtura и другие. В феврале 2025 года российские активы предприятия были обращены в доход государства по требованию Генпрокуратуры. По данным источников, сумма общей налоговой задолженности может превышать 1,2 млрд рублей.

По данным РАТК, производство водки в России за январь-август сократилось на 6,8% до 45,1 миллиона декалитров. Выпуск коньяка снизился на 18,5% до 4,85 миллиона дал. Производство слабоалкогольных напитков упало на 88% до одного миллиона дал, в то время как ликеро-водочные изделия выросли на 6,2% до 11,4 миллиона дал.