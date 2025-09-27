Сборщиков iPhone 17 заставляли работать сверхурочно с нарушением закона

По данным правозащитной организации China Labor Watch, крупнейший подрядчик Apple — тайваньская компания Foxconn — допустил ряд нарушений трудового законодательства Китая в ходе подготовки и запуска массового производства смартфонов iPhone 17. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно расследованию, на крупнейшем заводе Foxconn в Чжэнчжоу сотрудники сталкивались с переработками, принудительными ночными сменами и задержками заработной платы. Исследование охватывало период с марта по сентябрь текущего года — время активного наращивания выпуска устройств нового поколения.

Особое внимание в докладе уделено высокой доле временных работников. По данным CLW, в пиковые месяцы число сотрудников предприятия достигало 150–200 тыс. человек, при этом более половины из них составляли временные работники. Китайское законодательство ограничивает эту долю 10%, что формально означает нарушение правовых норм.

В расследовании также говорится о распространенных задержках с выплатой. Схема оплаты труда предусматривает перечисление половины дохода в конце месяца и оставшейся части в следующем расчетном периоде. В результате уволившиеся до даты окончательных выплат нередко не получали компенсацию за сверхурочные часы.

Правозащитники отмечают и другие проблемы: переработка сверх установленного лимита, принуждение молодых сотрудников к работе в ночные смены, дискриминация при приеме на работу, недостаточное обеспечение средствами индивидуальной защиты при работе с опасными веществами, а также случаи давления и запугивания персонала.

Apple в ответ на публикацию заявила, что компания придерживается «наивысших стандартов» в вопросах охраны труда, прав человека, экологии и деловой этики. Эти требования распространяются и на подрядчиков, включая Foxconn. Американская корпорация подчеркнула, что проводит регулярные аудиты и стремится оперативно реагировать на все сообщения о нарушениях.

Внутренние стандарты Apple, как и китайское законодательство, ограничивают продолжительность рабочей недели 60 часами. Однако многие сотрудники Foxconn трудятся до 75 часов в неделю.

China Labor Watch напомнила, что аналогичное исследование проводилось еще в 2019 году. По их оценке, ситуация с тех пор в ряде аспектов ухудшилась, хотя есть и положительные изменения: например, больше не фиксируется участие несовершеннолетних в производстве, а общий уровень переработок снизился.