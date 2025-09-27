Мачеха мэра Уфы опасается предвзятости суда при разделе имущества

Семья миллиардеров Мавлиевых из Уфы уже полгода не может разделить имущество. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Бывшая жена миллиардера из Уфы Рафила Мавлиева Эльвира опасается, что ее бывший муж и отец мэра Уфы Ратмира Мавлиева повлияет на решение суда по искам о разделе совместно нажитого имущества. Для Рафила Мавлиева она была второй супругой. Первую жену бизнесмена также звали Эльвирой. Во втором браке, который был заключен в 2018 году, у пары появилось двое детей.

Рафилу Мавлиеву принадлежит большое число предприятий в Нефтекамске. Он планирует оставить себе все совместно нажитое имущество и 100% акций организаций «Урал», «Уралсервис» и «Урал+» общей стоимостью 4 млрд рублей. При этом у его бывшей супруги уже сейчас есть доли в этих организациях.

По данным журналистов, сейчас действия Рафила указывают на то, что он хочет получить и эти доли в обход раздела имущества. Назначив третьих лиц руководителями подконтрольных ему фирм, он на основании, как заявляет сама Эльвира, поддельных документов, подал их руками три иска против ее компаний о выплате искусственно сформированной задолженности в размере 300 млн рублей перед своими организациями.

Сейчас женщина добивается передачи исков на разбирательство в суды региона по месту своего жительства, где, как она надеется, судебное разбирательство будет более справедливым.