«Возврат в 90-е»: какие проблемы грозят бизнесу из-за повышения НДС

Повышение НДС с 20% до 22% может привести к финансовым трудностям для малого бизнеса и вынудить его уйти в тень. Об этом заявил NEWS.ru руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области юрист Александр Хаминский.

Напомним, что ранее Министерство финансов России предложило увеличить ставку налога на добавленную стоимость (НДС) на два процентных пункта, доведя ее до 22%. Этот шаг, по мнению ведомства, должен обеспечить финансовую устойчивость российского бюджета на период с 2026 по 2028 годы, а также укрепить меры по защите и обороне страны. Проект изменений в налогообложении и бюджет на указанный период уже направлен на рассмотрение в правительство.

Хаминский отметил, что предпринимателям придется искать методы искусственного уменьшения выручки и широко использовать неучтенные наличные денежные средства.

«По сути, государство толкает малый бизнес к возврату в 1990-е и нулевые годы, — отметил собеседник.

Специалист отметил, что снижение пороговых значений для налогообложения НДС существенно изменяет условия для малого бизнеса. По его мнению, многие предприниматели не имеют достаточных финансовых и юридических ресурсов для выполнения строгих требований при проверке контрагентов.

Собеседник считает, что малый бизнес не может соответствовать высоким требованиям налоговых органов при проверке контрагентов. Введение НДС для «упрощенцев» снизило их конкурентоспособность, особенно в производстве, добавил он.