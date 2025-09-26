Nordwind Airlines возобновит полеты из РФ во Вьетнам

Авиакомпания Nordwind Airlines возобновляет прямое авиасообщение между городами России и аэропортом Камрань в провинции Кханьхоа после пятилетнего перерыва из-за пандемии.

Об этом сообщила ТАСС председатель совета участников компании-туроператора Pegas Misr Vietnam Travel company Ltd. Хоанг Тхи Фонг Тху.

"Совместно с авиакомпанией Nordwind Airlines группы Pegas Touristik мы организуем чартерные рейсы для доставки российских туристов в Кханьхоа на отдых. Первый рейс из Москвы в Камрань, рассчитанный на почти 380 пассажиров, состоится 29 сентября", - рассказала глава компании.

По ее словам, начиная с октября Pegas Misr Vietnam ежемесячно будет осуществлять от 18 до 22 чартерных рейсов в Камрань из Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Екатеринбурга, Хабаровска, Иркутска и Красноярска, доставляя в Кханьхоа около 6,8 тыс. российских туристов каждый месяц.

Каждую неделю 30 рейсов соединяют российские города с аэропортом Камрань в Кханьхоа. Из них 26 чартерных рейсов осуществляются авиакомпаниями Ikar Airlines, IrAero Airlines, Vietjet Air, Azur Air и Red Wings Airlines, а 4 регулярных коммерческих рейса выполняет "Аэрофлот".

Власти провинции Кханьхоа отмечают существенный рост российского туризма с начала года. Согласно отчету департамента культуры, спорта и туризма провинции, за первые восемь месяцев 2025 года Кханьхоа приняла свыше 279 тыс. гостей из России, что почти на 295% больше, чем за аналогичный период 2024 года. С учетом роста популярности провинции Кханьхоа у россиян, по итогам 2025 года российский турпоток сюда, вероятно, превзойдет свой предыдущий рекорд в 463 тыс. посетителей, установленный в допандемийном 2019 году, полагают в провинциальном туристическом департаменте.

Хоанг Тхи Фонг Тху также подтвердила, что спрос на посещение Вьетнама с туристическими целями, особенно провинции Кханьхоа, со стороны российских туристов стремительно растет. Она напомнила, что несколько лет подряд перед началом пандемии российский турпоток во Вьетнам ежегодно превышал 600 тыс. человек, из которых более 170 тыс. принимала возглавляемая ей компания.