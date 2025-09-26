Прибыль российских банков сократилась вдвое

Пять крупнейших российских банков в августе увеличили резервы более чем на 10 млрд рублей каждый, что стало основной причиной сокращения прибыли сектора почти в два раза, выяснил «Коммерсантъ» на основе опубликованной отчетности кредитных организаций. Ранее Центробанк отмечал, что за минувший месяц чистая прибыль сократилась с 397 млрд рублей в июле до 203 млрд рублей.

По оценке издания на основе оборотной ведомости, опубликованной на сайте ЦБ, наибольшие отчисления в резервы сделали Сбербанк — 43,1 млрд рублей, ВТБ — 17 млрд рублей, Альфа-банк — 15,5 млрд рублей, Т-банк — 10,3 млрд рублей и Совкомбанк — 10,3 млрд рублей. С начала года резервы перечисленных кредитных организаций выросли более чем на 50 млрд рублей.

В Сбербанке сообщили, что в августе резервы создавались в корпоративном сегменте в связи с его ростом, а также в сегменте малого и микробизнеса из-за высоких расходов на обслуживание долга. В розничном сегменте отчисления связаны с ростом ипотечного портфеля и потребительских кредитов. Ориентир по стоимости риска на конец года составляет 1,5%.

В ВТБ рассказали, что большая часть отчислений в резервы приходится на старые кредиты, а в последнее время банк в основном создает резервы по потребительским кредитам. Альфа-банк увеличил отчисления по результатам мониторинга финансового положения заемщиков как среди физических, так и юридических лиц, сообщает издание.

Управляющий директор рейтингов финансовых институтов НРА Константин Бородулин обращает внимание на то, что в основном это резервы по розничным кредитам, портфель которых демонстрировал бурный рост на протяжении нескольких лет. Однако ухудшение качества заемщиков наблюдается и в секторе корпоративного кредитования, наибольшую долю в дорезервировании занимают кредиты субъектам МСП.

При этом старший аналитик «Синары» Ольга Найденова отмечает, что пик проблем по розничным кредитам возможно уже пройден, а качество новых выдач с середины прошлого года существенно улучшилось.