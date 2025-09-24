Ozon снова повысит тарифы для продавцов

Маркетплейс Ozon объявил об очередном повышении тарифов для продавцов на площадке. Это затронет широкий круг категорий, включая одежду и товары для дома, сообщили в компании.

Изменения начнутся с 7 октября. В частности, на 1 процент увеличится тариф на продажу товаров для дома при размещении на складах Ozon. А для товаров, которые попадают в категорию Fashion, предусмотрен рост на 5,5 процента. С 15 октября тариф вырастет в среднем на 8 процентов по сравнению с уровнем конца сентября.

Кроме того, поменяются условия для продаж со складов продавцов: тарифы по всем категориям вырастут на 4-4,5 процента. Будут и исключения, но это коснется только недорогих товаров стоимостью до 300 рублей. Для части категорий размещение без платы продлевается: плата не будет взиматься 150 дней (вместо прежних 120) за товары для вязания и детского творчества, игрушки, настольные и обучающие игры, если они поступят на склады с 1 по 31 октября.

Компания подчеркнула, что корректировка тарифов связана с необходимостью поддержания качества инфраструктуры и сервиса, однако для многих продавцов новые условия означают рост издержек и необходимость пересматривать ценовую политику.