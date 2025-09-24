Coca-Cola может потерять право на товарный знак в РФ

РИА Новости: Coca-Cola может потерять право на товарный знак в России
Американский производитель безалкогольных напитков The Coca-Cola Company может потерять право на товарный знак в России.
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на электронную базу Роспатента.
Согласно документам, право на товарный знак истекает у компании 31 октября.
Агентство уточняет, что правообладатель неоднократно продлевал действие знака в России. В прошлый раз это произошло в 2015 году.
Coca-Cola решила судиться с южноосетинским ООО «Кока-кола Компании»
Ранее The Coca-Cola Company в Москве подала иск к зарегистрированному в Южной Осетии ООО «Кока-Кола Компании».