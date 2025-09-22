Chanel подала новые заявки на регистрацию товарных знаков в России

Компания Chanel подала в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) три заявки на регистрацию новых товарных знаков, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на данные ведомства.

По информации Роспатента, все заявки поступили в сентябре 2025 года из Швейцарии. Регистрация проводится по одному классу международной классификации товаров и услуг (МКТУ) — парфюм и туалетная вода.

Заявки были поданы в разные даты: Chanel Comete — 5 сентября, Chanel Boy — 11 сентября, а Chanel Bois Des Iles — 19 сентября.

По мнению экспертов, регистрация новых товарных знаков иностранными компаниями, покинувшими российский рынок, — стратегический маневр, позволяющий владельцам сохранить контроль над названием, логотипом, узнаваемыми элементами, не позволить третьим лицам использовать их в своих интересах.

Напомним, что компания Chanel остановила поставки и закрыла свои бутики в России весной 2022 года. Также были закрыты бутики модных домов Louis Vuitton, Hermes.