Акции «М.Видео» обвалились на 21,08%, до 62,55 рубля за бумагу на Московской бирже в понедельник, 22 сентября, на фоне новости о планах компании разместить 1,5 млрд дополнительных акций, следует из данных торгов.

К 13:41 мск снижение замедлилось до 62,6 рубля за акцию. К этому времени биржа объявила дискретный аукцион по бумагам из-за выхода цены за пределы 20-процентного диапазона. Торги планируется возобновить в 14:45 мск.

Падение котировок совпало с публикацией материалов ко внеочередному общему собранию акционеров, которое состоится 13 октября этого года. Совет директоров вынес на голосование вопрос о размещении дополнительных акций по открытой подписке в количестве 1,5 млрд. Цена размещения будет определена советом директоров позднее. «Компания внимательно оценивает состояние фондового рынка и рассматривает различные возможности для финансирования. Формат открытой допэмиссии позволит иметь гибкость в выборе оптимальных форматов финансирования компании», — сообщили Frank Media в пресс-службе «М.Видео».

В марте группа объявила о докапитализации на сумму 30 млрд рублей в первом полугодии 2025 года. Инвестиции будут направлены на реализацию новой стратегии развития на 2025-2027 годы. В июне акционеры одобрили допэмиссию по закрытой подписке объемом до 500 млн акций номинальной стоимостью 10 рублей за бумагу. 18 августа Банк России зарегистрировал дополнительный выпуск.

В первом полугодии текущего года выручка «М.Видео» снизилась на 15,2%, до 171,2 млрд рублей. Компания объяснила динамику снижением потребительской активности в связи с охлаждением спроса на фоне жесткой денежно-кредитной политики. Чистый убыток группы составил 25,2 млрд рублей.