Новостной портал подал иск против Google

Новостной портал Business Insider подал иск против Google, обвинив технологического гиганта в монополизации рынка цифровой рекламы. В 89-страничной жалобе утверждается, что Google использует свой контроль над рекламой, чтобы диктовать, как продавать инвентарь. Это дает компании преимущество перед биржами, пишет издание Marketing-Interactive.

Business Insider утверждает, что стратегия Google предполагает объединение ее сервера рекламы DoubleClick for Publishers с рекламной биржей AdX. Эта интеграция, по мнению издания, позволяет корпорации подавлять конкуренцию и сокращать доходы издателей.

«Благодаря этому контролю Google перенаправляет инвентарь издателей на свою биржу, не конкурируя с другими площадками», — говорится в иске.

В заявлении отмечается, что миллионы малых и средних рекламодателей теперь используют Google Ads исключительно для участия в торгах за цифровое рекламное пространство, причем это доступно издателям только в том случае, если они продают инвентарь через AdX.

В иске также говорится, что Google занимался манипулятивными практиками на рекламных аукционах и торгах в режиме реального времени. Business Insider обратил внимание на функцию «Последний взгляд», которая якобы позволяла Google просматривать ставки конкурентов перед отправкой своих, создавая несправедливое преимущество.

В Google назвали обвинения Business Insider беспочвенными.

«У рекламодателей и издателей есть много вариантов, и когда они выбирают рекламные инструменты Google, это потому, что они эффективны, доступны и просты в использовании», — заявили в корпорации.

Ранее крупнейшая независимая платформа для продажи рекламы Magnite подала иск против Google, утверждая, что технологический гигант незаконно монополизировал рынок рекламных бирж.