Комиссии за международные переводы, которые год назад могли превышать 10% от суммы платежа, опустились ниже 1%, сообщает РБК. Крупнейшие российские банки одновременно расширяют прямые платежи за границу в иностранной валюте, позволяя бизнесу свободно отправлять доллары, евро или юани в любые страны.

«Известия» отмечают , что такие механизмы уже запустили в Совкомбанке, подобные сервисы работают в «Сбере» и у других игроков.

Управляющий партнер NSV Consulting Сергей Назаркин подтверждает РБК: «Комиссии действительно сильно упали в сравнении с тем, что было два-три года назад». За это время участники платежного рынка освоились, появились понятные маршруты движения денег, и конкуренция стала толкать ставки по комиссиям вниз. Тенденция к снижению началась в конце 2024 — начале нынешнего года под влиянием роста конкуренции на рынке трансграничных платежей.

У плат е жной платформы А7, созданной ПСБ в прошлом году, тарифы на переводы для импортеров составляют 0,3%. Комиссии «Сбера» начинаются от 0,3% — нижняя граница установлена для переводов в индийских рупиях. Тариф ВТБ с подключенной опцией «ВЭД.Валюта» составляет 0,15% и действует на платежи в Армению, Азербайджан, Белоруссию, Вьетнам, Таджикистан и другие страны. Альфа-банк декларирует комиссии от 0,05%, хотя самый низкий тариф в опубликованных документах составляет 0,3%.

Однако эксперты предупреждают о подводных камнях. Гендиректор транспортной компании Logita Trade Татьяна Медведева говорит РБК: «Банки и платежные агенты действительно декларируют низкие ставки, при работе с клиентами они предлагают использовать собственные инструменты или каналы, что влечет снижение комиссии, но не до рекламируемых величин». У бизнеса часто возникают дополнительные расходы: менее выгодные курсы конвертации валют, требования к минимальным или максимальным суммам комиссии, а также скрытые операционные сборы.

Гендиректор логистической компании GTL Денис Кальнов подтверждает: в случае с переводом рупий через «Сбер» банк кроме комиссии 0,3% дополнительно взимает 1,5% за конвертацию валют. У ВТБ комиссия за перевод юаней составляет 2,5%, еще столько же взимается за конвертацию валют.

В последние два года банки и платежные агенты активно выстраивают альтернативные маршруты расчетов через «дружественные» валюты — юань, дирхам, рупию, тенге и другие. Банки выстроили сложные, многоступенчатые маршруты без использования международной системы переводов SWIFT и доллара. Например, платежи в рупиях в Индию могут идти через Китай, платежи в Европу проходят через Турцию, платежи в США — через ОАЭ.

В конце прошлой недели руководство ЕС объявило о 19-м пакете санкций против России, который охватит финансовый сектор и предложит ввести полный запрет на операции отечественных банков. Однако эксперты уверены, что новые ограничения не повлияют на отечественный финансовый сектор — за 3,5 года уже создана огромная инфраструктура для отправки трансграничных платежей.