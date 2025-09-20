Власти субсидируют переход на неполную рабочую неделю

Минтруд РФ готов предоставить предприятиям субсидии для перехода на четырехдневную рабочую неделю. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Из-за снижения спроса на продукцию некоторых отраслей вследствие снижения темпов роста экономики Минтруд разработал механизм временного перевода сотрудников на неполную занятость. Ожидается, что до конца 2025 года он может быть применен для 30 тыс. работников. При таком режиме занятости работники смогут рассчитывать на оплату в размере регионального МРОТ (минимального размера оплаты труда) или выше.

Такой механизм позволяет предприятиям сохранить работников, которым они не могут выплатить полный оклад. КамАЗ и Горьковский автозавод уже перевели сотрудников на неполную занятость.

До этого сообщалось, что крупнейший производитель цемента в РФ «ЦЕМРОС» переводит сотрудников на четырехдневку с октября 2025 года. Причиной стали рекордное падение спроса на внутреннем рынке и увеличение доли импортного цемента, что негативно отразилось на производственных показателях.