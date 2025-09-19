Полный запрет на сделки с российскими компаниями "Роснефть" и "Газпром нефть" ввел Евросоюз. Детали 19-го пакета антироссийских санкций огласила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Фон дер Ляйен выступила с видеообращением, оно опубликовано на сайте ЕК. По ее словам, все транзакции с крупными энергетическими компаниями "Роснефть" и "Газпром нефть" теперь будут полностью запрещены.

Президент России Владимир Путин не раз заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада. При этом вводимые против России санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей, передает ТАСС.