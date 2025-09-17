От «Газпромнефти» потребовали снизить цены

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вынесла предупреждение компании «Газпромнефть — Региональные продажи» о недопустимости необоснованного повышения цен на заправках в Тюмени.

Об этом говорится на сайте ФАС.

«Организация повысила цены на топливо на отдельных АЗС без экономически или технологически обусловленных причин. Такие действия содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства», — говорится в сообщении.

Компанию обязали решить вопрос с ценами до 29 сентября. В противном случае будет возбуждено антимонопольное дело.

Недавно сообщалось, что дефицит бензина, возникший на некоторых автомобильных заправочных станциях (АЗС) в Крыму, связан со сложной логистикой и временными ограничениями поставок.

4 сентября глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев заявил, что на внутреннем рынке топлива создается искусственный ажиотаж, так как недобросовестные предприниматели пытаются заработать на спекулятивных ожиданиях потребителей.