Стали известны подробности сделки Китая и США по TikTok

США и Китай близки к заключению соглашения, которое позволит избежать запрета на работу TikTok в Штатах. КНР разрешит американским специалистам скопировать и заменить алгоритм рекомендаций приложения. Об этом пишет New York Post.

Высокопоставленные чиновники Белого дома подтвердили в понедельник, что договорились о «рамочном соглашении» по TikTok. При этом критики высказывают опасения по многим вопросам — от национальной безопасности до психического здоровья подростков.

Сейчас готовится сделка по продаже контрольного пакета акций TikTok американским инвесторам. Она закладывает основу для создания новой компании стоимостью до $50 млрд, которая будет обслуживать 172 млн пользователей в США. Основными владельцами компании станут миллиардер Джефф Ясс из Susquehanna International и Билл Форд из General Atlantic Partners.

Китайская ByteDance, создавшая TikTok, сохранит 19,9% в новой компании. Кроме того, за долю в капитале борется множество мелких инвесторов.

Долю в TikTok может приобрести основатель Skydance Дэвид Эллисон, недавно купивший Paramount за $8 млрд и стремящийся заключить сделку на $50 млрд по приобретению Warner Bros. Discovery.

Вопрос о праве собственности на алгоритм стал ключевым камнем преткновения на торговых переговорах между США и Китаем.

Американские законы запрещают TikTok работать в Штатах из-за опасений шпионажа. Однако президент США Дональд Трамп, бывший критик TikTok, издал ряд указов, откладывающих введение запрета. Глава государства считает, что платформа помогла ему победить на выборах 2024 года, превратив молодых пользователей в избирателей.

Трамп еще раз отложит введение запрета, чтобы окончательные детали нового соглашения по TikTok могли быть согласованы. Лица, близкие к сделке, говорят, что американскому президенту, возможно, придется отложить запрет дольше, чем на 90 дней, учитывая сложность создания нового алгоритма. Трамп поговорит с китайским лидером Си Цзиньпином в эту пятницу, чтобы подтвердить детали соглашения.