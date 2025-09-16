Крупный производитель электроники в России перестал отдавать долги

Проблемы российского IT-холдинга Fplus — одного из крупнейших производителей электроники в России — усугубляются. Компания перестала отдавать долги кредиторам, и число желающих обратиться в суд с заявлением о банкротстве ее структур растет, пишет «Коммерсантъ».

Первым о намерении обратиться в суд сообщил Совкомбанк, а на этой неделе к нему присоединились банки «Санкт-Петербург» и ББР. Они опубликовали соответствующие сообщения на портале «Федресурса». Ответчиками по готовящимся искам выступят «Ф-плюс оборудование и разработки» и «Мобильные и компьютерные технологии» — это головная и дочерняя компании.

Отдельно банк «Санкт-Петербург» собирается подать в суд иск о банкротстве в отношении генерального директора и совладельца холдинга Алексея Мельникова.

Представители IT-холдинга отказались сообщить общую сумму задолженности и не стали раскрывать план дальнейших действий. По данным «СПАРК-Интерфакс», однако только исковая нагрузка на компанию почти достигла миллиарда рублей.

Гендиректор компании «Промобит» (выпускает вычислительную технику под брендом Bitblaze) Максим Копосов заметил, что положение дел в Fplus не уникально для российского рынка. А если производитель ориентировался на регулируемый рынок, то есть госзаказ, то ситуация становится особенно сложной, потому что спрос на нем не позволяет продолжать работу.

Юрист White Stone Игорь Ширин оценил как крайне малую вероятность восстановления платежеспособности бизнеса в его текущем виде. По его мнению, у компании почти нет шансов договориться с настолько крупными кредиторами, поэтому дело, скорее всего, закончится конкурсным производством и реализацией имущества.

На прошлой неделе сообщалось, что другой крупный отечественный производитель электроники «ПК Аквариус» за последний месяц получил 16 судебных исков на сумму более 250 миллионов рублей. Источник, близкий к компании, рассказал, что она перестала платить контрагентам еще в январе и проблема не решается.

Между тем в конце августа консорциум «Вычислительная техника» (АНО «ВТ»), участниками которого являются Fplus и «Аквариус», попросил Минпромторг ввести новые ограничения на поставки зарубежных товаров в рамках системы госзакупок. Таким образом производители пытаются улучшить ситуацию с собственными продажами.