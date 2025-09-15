Крупнейший швейцарский банк UBS может уйти в США

Крупнейший швейцарский банк UBS, по-видимому, рассматривает возможность принятия радикальных мер, чтобы обойти более высокие требования к капиталу в Швейцарии. По некоторым данным, руководители финансового учреждения встречались с администрацией США, сообщает журнал Blick.

По новым правилам банку пришлось бы увеличить резервы капитала до 26 млрд долларов. Генеральный директор UBS Серджио Эрмотти раскритиковал планы властей. Он считает, что такая сумма существенно снизила бы глобальную конкурентоспособность.

По данным издания New York Post, UBS задействует все рычаги, чтобы предотвратить рост требований к капиталу в Швейцарии. Если банк потерпит неудачу с лоббированием в Берне, он может решить вопрос кардинально.

Сообщается, что в настоящее время банкиры ведут переговоры с администрацией США о кардинальном изменении стратегии. Это может включать покупку американского банка или слияние с американским банком. Руководители UBS также обсуждают планы по переносу штаб-квартиры из Цюриха в Америку.

Пресс-служба UBS не комментировала статью в New York Post о возможном изменении стратегии. Глава банка Эрмотти заявил, что слишком рано обсуждать возможные сценарии реагирования на более высокие требования к капиталу.

По данным на сентябрь 2025 года, общий объем активов UBS оценивается в 718,58 млрд швейцарских франков (около 902,5 млрд долларов).

Головной офис находится в Цюрихе, филиалы работают в 51 стране.