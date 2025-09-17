ЦБ подтвердил планы по выплатам пенсий и пособий цифровыми рублями

Внедрение цифрового рубля предусматривает, среди прочего, переход к оплатам юридическими лицами в цифровых рублях в пользу физических лиц.

В документе «Основные направления развития финансового рынка РФ» отмечается, что такие операции будут включать также выплаты по реестрам, сообщает ИА DEITA.RU.

В нем уточняется, что работа по подключению банков и торгово-сервисных организаций, обязанных законом обеспечивать гражданам возможность совершать операции с цифровым рублём, будет осуществляться поэтапно.

Кроме того, планируется расширение функционала платформы цифрового рубля, включая прием платежей от физических и юридических лиц в бюджеты бюджетной системы (X2G), выплаты с юридических лиц гражданам (B2C), в том числе по реестрам, а также развитие смарт-контрактов на платформе цифрового рубля.

Центральный банк также намерен реализовать ряд крупных проектов в области цифровизации. Особое внимание уделяется развитию универсального QR-кода и подключению к нему новых платежных сервисов банков.

По словам регулятора, универсальный QR-код упрощает и стандартизирует пользовательский опыт, обеспечивает использование существующих платежных решений (СБП, банковские сервисы) и облегчает интеграцию новых, в том числе расчетов цифровым рублём.

Также планируется активное распространение платежей через Систему быстрых платежей и карты «Мир» с использованием биометрических персональных данных. Реализация этих мероприятий запланирована на период 2026–2028 годов.