PepsiCo подала заявки на регистрацию Mirinda в Роспатенте

Американская компания PepsiCo подала две заявки на регистрацию товарных знаков Mirinda – логотипа и написания на русском языке, сообщает ТАСС.

Документы направили в Роспатент 11 сентября из США. Оба товарных знака регистрируются по одному классу международной классификации товаров и услуг – газированные воды, безалкогольные напитки, лимонады, изотонические напитки, смузи и сиропы.

Заявки касаются класса №32, куда входят все перечисленные виды напитков. Ранее, в марте 2022 года, PepsiCo объявила о приостановке продаж своей продукции, инвестиций и рекламы на территории России.

Пока неизвестно, планирует ли компания возобновить продажи или вводить новые продукты под этим брендом. В любом случае подача заявок на товарные знаки свидетельствует об интересе PepsiCo к сохранению прав на бренд Mirinda в России.

Наплмнрим, минувшей весной компания McDonald's подала заявку на регистрацию товарного знака в России.

А в прошлом году компания Coca-Cola также подала заявки на регистрацию восьми товарных знаков в России.